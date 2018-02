Selv om indholdet af pesticidrester ligger over grænseværdien, er vandet fra Herrested-Måre Vandværk sikkert at drikke. Vandværket har netop fået dispensation af Nyborg Kommune.

Nyborg: Vandet fra Herrested-Måre Vandværk er sikkert at drikke. Sådan lyder vurderingen fra myndighederne på trods af, at målinger har vist, at indholdet af pesticidrester i Herrested-Måres vand overskrider grænseværdien i drikkevandsbekendtgørelsen.

Efter at Styrelsen for Patientsikkerhed har nikket ja, har Nyborg Kommune nu givet vandværket dispensation til fortsat at pumpe vand op til forbrugerne i den sydvestlige del af kommunen. Det skriver Nyborg Kommune i en pressemeddelelse.

- I drikkevandet fra Herrested-Måre Vandværk er fundet 0,18 µg desphenyl-chloridazon pr. l. I boringerne er stoffet fundet i niveauet 0,18-0,45 µg pr. l. Styrelsen for Patientsikkerhed har udtalt, at de nævnte koncentrationer ikke vil udgøre en sundhedsmæssig risiko ved indtag i dispensationsperioden, lyder det i pressemeddelelsen.

Desphenyl-chloridazon opstår, når pesticidet chloridazon nedbrydes. Det blev førhen anvendt som ukrudtsbekæmpelsesmiddel på arealer med for eksempel roer, rødbeder og løg, men stoffet blev i 1996 forbudt i Danmark. Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er stoffet ikke akut sundhedsfarligt. Det er ikke årsag forbundet med øjen- eller hudirritation, allergifremkaldelse eller skadeligt for arveanlæggene, ligesom det ifølge styrelsen ikke er kræftfremkaldende, ikke skadeligt for forplantningen eller fostre og ikke skadeligt for centralnervesystemet.

Dispensationen gælder frem til 1. december, hvorefter Herrested-Måre Vandværk skal kunne levere vand, der overholder grænseværdierne. Vandværket arbejder ifølge Nyborg Kommune på at etablere nødforsyning fra et andet vandværk for at kunne overholde vandkvalitetskravene.

Herrested-Måre Vandværks problemer med desphenyl-chloridazon er ikke enestående. Netmediet Kommunen.dk har kortlagt, at mindst 113 af landet 2500 vandværker har tilsvarende problemer med denne pesticidrest.