Munkebo: Energi Fyn har nu fået rejst tre vindmøller ved Odense Havn på Lindøområdet, og det vil blive markeret med en indvielse. Denne finder sted torsdag 8. marts klokken 16 til 18.

Det kommer til at foregå på Odense Havn, Havnevejen 150, Munkebo, og der er parkeringsmulighed tæt ved, fremgår det af invitationen. Indvielsen holdes på et areal på havnen i nærheden af vindmøllerne, og Energi Fyn vil for interesserede sørge for transport ud ad tangen, sådan at møllerne kan besigtiges. Det vil dog ikke være muligt at komme ind i møllerne, da de er i drift, tilføjer arrangørerne.

Vindmøllerne bliver hver især 150 meter høje og har vakt en del modstand og anden kritik.

Vindmøllemodstanderne håbede til det sidste, at Energi Fyn ikke fik lov til at stille møllerne op og mente blandt andet, at der var afgørende fejl i lokalplanen - blandet andet at der var tale om en anden type vindmølle end omtalt i planen, men altså forgæves. /EXP