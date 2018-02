Middelfart: 232 har tilmeldt sig Poul Christensens foredrag den 4. marts i Middelfart Sparekasse om hans bog "Den fuldendte forbrydelse", dermed er alle stole optaget, når den lokale forfatter fortæller om sit omfattende arbejde med at rulle den spektakulære drabssag på Lillebælt op.

- Det er da skønt, at så mange gerne vil høre om bogen. Det har været en stor og langvarig opgave med mange besøg i både lokale arkiver og landsarkiver, derfor er det også en tilfredsstillelse at opleve interessen for bogen bagefter, siger Poul Christensen fra Strib.

"Den fuldendte forbrydelse" er udkommet i et førsteoplag på 500 eksemplarer, de 300 er allerede solgt, primært til folk i Middelfart og omegn. Poul Christensen skal fredag mødes med forlaget for at drøfte, om man eventuelt skal gøre noget for at få bogen ud til et større geografisk område.

Sidst i marts skal Poul Christensen holde et lignende foredrag om sin bog hos Rotary i Ejby, ligesom han også er på plakaten ved sommerens Kulturnat i Middelfart.