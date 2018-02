Det er aldrig din egen skyld, hvis en gemen indbrudstyv har plyndret dit hus. Men der er en række ting, du kan gøre for at gøre livet så surt for tyven som muligt.

1. Sikr dit hus

Sørg for at huset er så svært at komme ind i som muligt. Lås altid alle døre. Det kan også være en god idé at have en ekstra lås på hoveddøren. Terrassedøre er ekstra udsatte, så få monteret en lås på håndtaget, hvis der ikke er en i forvejen. Skift altid låsen ud, hvis der er tegn på slid. Vinduerne skal sidde ordentligt fast, så de ikke kan lige afmonteres. Du kan eventuelt lime ruden fast med silikone eller skrue glaslisten fast med envejsskruer.

2. Pas på synlighed

Tænk på, hvad tyven kan se gennem dine vinduer. Sæt så vidt muligt de værdifulde ting, så de ikke er synlige udefra. En høj hæk eller et højt plankeværk giver tyven arbejdsro, så overvej om du kan forbedre synligheden udefra, mens du samtidig beholder dit privatliv. Opsæt eventuelt bevægelsessensorer, der tænker lys udenfor, når nogen nærmer sig boligen. Tænd lyset i et par værelser, når du forlader værelset om aftenen og brug automatiske tænd-/sluk-ure, når du er bortrejst. Lad en radio være tændt, når du er ude.

3. Alliér dig med naboerne

Opmærksomme beboere virker afskrækkende på tyvene, fordi de mærker, at risikoen for at blive opdaget er større. Med nabohjælp hjælper du og dine naboer hinanden med at holde øje med hinandens boliger i ferierne og hverdagen, og erfaringer viser, at aktiv nabohjælp forhindrer op til hvert fjerde indbrud. Hvis du tilmelder sig Nabohjælp via nabohjaelp.dk, får man gratis klistermærker, og et digitalt værktøj, hvor man blandt andet kan sende advarsler til hinanden. Derudover kan I hjælpe hinanden ved at smide affald i den bortrejstes skraldespand, parkere en bil i indkørslen og gå en tur rundt om huset engang imellem.

4. Overvej alarmsystem

Gode solide døre og vinduer, ordentlige vinduesbeslag, gode låse og nabohjælp er de vigtigste ting, når du skal sikre dit hus. Derefter kan du overveje, om du også har brug for en tyverialarm. Et alarmsystem kan stresse tyven, så han går mindre grundigt til værks. Du bør især overveje en alarm, hvis du tidligere har haft indbrud, er utryg ved at være hjemme om natten, hvis du bor i et område med mange indbrud, har særlige værdier eller er meget bortrejst.

5. Anskaf værdiboks

I udlandet har man gode erfaringer med at installere bokse i hele boligområder. Beboerne i disse områder er blevet enige om, at alle anskaffer sig en værdiboks til hver deres bolig. Det rygtes blandt tyvene, og det har nedsat indbrudstallene mærkbart. Det skal være en værdiboks, der ikke kan flyttes.

6. Sæt mærkning på dine værdier

Særligt værdifulde ting bør mærkes. Du kan låne et mærkningssæt hos det lokale politi, og på dkr.dk kan du bestille gratis klistermærker med "Operations Mærkning" til døre og vinduer. Mærkning sænker værdier for indbrudstyven og giver politiet bedre mulighed for at opklare indbruddet.