- Vi optager altid rapport og vurderer i hver enkelt sag, om der er nogen spor at gå efter. Vi kigger på gerningsmandens fremgangsmåde, kostervalg (de ting, der er stjålet red.) og tid og sted for indbruddet. Men det er klart, at hvis der ikke er nogen spor at gå efter, så afslutter vi typisk sagen der, fortæller han.

Politikommissær Finn Wegner, der er leder af Fyns Politis indbrudsgruppe, afviser, at der er tale om, at politiet ikke efterforsker de mange indbrud.

Ifølge Finn Wegner er den lave sigtelsesprocent dog ikke ensbetydende med, at der i mange af sagerne ikke bliver fundet en gerningsmand.

- Nogle gange finder vi frem til vedkommende, fordi han eller hun har tyvekoster liggende, som vi kan knytte til bestemte indbrud. Men vi kan bare ikke bevise, at det er den pågældende person, der har begået indbruddet, og derfor sigter vi i stedet vedkommende for hæleri. Vi kan med andre ord bevise, at vedkommende er i besiddelse af tyvekosterne, men ikke at vedkommende har stjålet dem. Og derfor er sigtelsesprocenten så lav, forklarer han.

Det er nemlig særlig svært at løfte bevisbyrden for indbrud.

- Vi skal kunne knytte gerningsmanden til gerningsstedet, og det er det, der gør indbrud til en svær størrelse. I Danmark er man uskyldig, indtil det modsatte uomtvisteligt er bevist. Og i de her sager mangler vi ganske enkelt beviser, forklarer han.

Undgå indbrud: Det kan du selv gøre

I den forbindelse opfordrer Finn Wegner folk til at være mere opmærksomme, når de ser noget mistænkeligt i deres kvarter.

- De fleste indbrud sker faktisk i dagtimerne, og alligevel er det helt utroligt, så lidt folk lægger mærke til. Det er ikke nok, når folk ringer og siger, at de har set en bil køre fra et indbrud. Hvis vi skal fange gerningsmanden, så skal vi have noget konkret at gå efter, såsom et signalement eller en nummerplade, forklarer han.

Ifølge en undersøgelse gennemført af analysebureauet YouGov for Forsikring & Pension bliver der oftest stjålet smykker, kontanter og elektronikprodukter, når indbrudstyvene er på rov i Danmark.