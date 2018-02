Den verdensberømte guitarfabrikant Gibson er på grund af økonomiske problemer truet på sin eksistens.

Gibson Brands byggede sin første guitar i 1894 i Nashville, Tennessee.

Med årene blev det et ikonisk mærke, og stjerner som Elvis Presley, John Lennon, B.B. King, Keith Richards fra Rolling Stones og Jimmy Page fra Led Zeppelin har spillet med Gibsons elektriske guitarer.

Men økonomisk har Gibson de seneste år ikke kunnet finde melodien.

Derfor er en ny finansdirektør mandag tiltrådt for at redde det nødlidende firma.

Første opgave for finansdirektør Benson Woo bliver at omstrukturere den gæld, som er ved at tage livet af guitarmageren, oplyser selskabet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Gibson Brands, der også omfatter produktion af lydsystemer til både private og professionelle musikere, skal senest i august betale kreditorer 375 millioner dollar, skriver avisen Nashville Post. 375 millioner dollar er cirka 2,25 milliarder kroner.

- Salget af musikinstrumenter og lydsystemer til det professionelle segment giver ganske vist overskud, men tallene tåler ikke sammenligning med den succes, vi så for adskillige år siden, udtaler koncernchef Henry Juszkiewiczi i meddelelsen.

Som led i genopretningen vil Gibson indstille produktionen af en række produkter, som belaster indtjeningen.

Henry Juszkiewiczi forventer, at den strategi vil føre "til det bedste finansielle resultat, selskabet har set i dets historie i løbet af det næste år".

Selskabet vil også slippe af med sin gæld, lover han, men det vil vare en del år.

Gibson udvidede i 2014 forretningen ved at overtage en del af det hollandske Philips' division for forbrugerelektronik. Overtagelsen kostede 135 millioner dollar.

Men det er guitaren, som har sikret Gibson ikonisk status i rockens verden.

I 2016 blev en akustisk guitar, som Elvis Presley i 1969 fik af sin far, solgt på en auktion for den pæne sum af 334.000 dollar. Med dagens kurs svarer det til lidt mere end to millioner kroner.

Et år forinden indbragte en af den afdøde beatle John Lennons favoritguitarer et endnu mere imponerede beløb - 2,4 millioner dollar. Det svarer rundt regnet til 14,4 millioner kroner.

Instrumentet havde Lennon blandt andet haft i hænderne, da han komponerede kæmpehits som "All My Loving" og "She Loves You".