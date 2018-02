De færreste havde nok forestillet sig, at et hold fra den tredjebedste engelske række skulle slå mægtige Manchester City ud af FA Cuppen.

Men Wigans angriber Will Grigg scorede mandag kampens eneste mål, og så blev Pep Guardiola og Manchester Citys milliardhold sendt ud af turneringen.

Will Grigg, der for to år siden lagde navn til en hyldestsang fra Wigans og Nordirlands fans, som blev et gigantisk hit under EM i Frankrig, var fyldt med selvtillid efter sit afgørende mål.

- Jeg scorer hver uge lige nu, så det er stille og roligt, siger angriberen efter kampen.

Han er nu topscorer i FA Cuppen med syv mål.

Målet faldt 11 minutter før tid. Grigg løb en dyb bold op, som Manchester Citys Kyle Walker tydeligvis fejlbedømte. Grigg tog et par træk og satte iskoldt scoringen ind bag Claudio Bravo i målet.

- Jeg vandt over offsidefælden og havde et dejligt lille kapløb med Kyle Walker. Jeg er en målscorer, og når jeg får en chance, så scorer jeg. FA Cuppen har været god for mig, siger Will Grigg.

Efter målet gjaldede Wigans fans hittet "Will Grigg is on fire" ud på stadion, og Wigan formåede at holde føringen hjem. Det er kun tredje gang i sæsonen, at Manchester City taber.

Citys manager, Pep Guardiola, var en skuffet mand efter kampen. Han siger dog, at han "accepterer" nederlaget.

- De her kampe er som finaler, og alle hold kan straffe dig. Så o.k. Vi accepterer nederlaget. Tillykke til Wigan, siger spanieren til BBC.

Manchester City spillede hele anden halvleg med kun ti mand, efter at Fabian Delph blev vist ud for en hård tackling.

Guardiola var rasende, da dommeren viste Delph det røde kort, men efter kampen var han mere rolig.

- Rødt kort. Det var beslutningen. I disse kampe, hvor du spillet 10 mod 11, er det ikke sikkert, man får scoret. De forsvarede sig godt, de er i toppen af League One, siger Guardiola.