Den libanesiske hær er klar til at bruge alle midler til at konfrontere en potentiel "israelsk aggression".

Det siger den libanesiske hærchef.

- Jeg bekræfter gerne igen vores kategoriske afvisning af den israelske fjende. De krænker Libanons suverænitet, oplyser general Joseph Aoun ifølge en meddelelse fra Libanons hær på Twitter.

- Hæren vil ikke se bort fra nogen metoder i vores konfrontation af en israelsk aggression, uanset hvad det koster, står der videre.

Amerikanske diplomater har på det seneste mæglet mellem Israel og Libanon, efter at spændingerne er steget.

Det er sket, efter at Israel har bygget en kontroversiel grænsemur. Desuden har Libanon besluttet at udvinde energi fra et vandområde, som flere lande gør krav over.

Hele situationen i området fik søndag FN's generalsekretær, António Guterres, til at udtrykke bekymring. Det skete på et pressemøde i Lissabon.

Guterres frygter blandt andet en direkte konfrontation mellem Israel og den libanesiske Hizbollah-bevægelse.

- Jeg er dybt bekymret over de her eskaleringer, som er svære at forudsige, i hele regionen.

- Nogle gange er en gnist nok til at antænde denne form for konflikt, sagde generalsekretæren.

Hizbollah truede tidligere på måneden med at blande sig i konflikten.

Det fik også USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, til at reagere.

- USA er dybt bekymret over optrapningen af volden hen over Israels grænse. USA støtter på det kraftigste Israels suveræne ret til at forsvare sig, skrev USA's udenrigsministerium.