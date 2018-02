Karen Ellemann, ligestillingsminister, Henrik Dam, formand for Det Kriminalpræventive Råd, og Isabella Wedendahl, generalsekretær for Bryd Tavsh

Vold: Kærlighed og forelskelse er nogle af de mest intense og livsbekræftende følelser i livet. Som nyforelskede kan vi have svært ved at sætte mange ord på det nye forholds dynamikker. Vi nøjes med at fortælle vores nærmeste om alt det lyserøde ved forholdet med den nye kæreste. Vi skulle nødigt udvande mystikken eller tale romantikken til døde. Vi ønsker at blive i fortryllelsen. Det er fuldt forståeligt.

Desværre kan det også betyde, at vores unge kan have svært ved at vide, hvor grænserne i et kæresteforhold egentlig går, og hvornår de bliver overskredet. Hvad er i orden?

Er det ok at give sin kæreste adgang til ens facebook? Har man fortjent en lussing, hvis man har småflirtet lidt for længe med en anden pige? Og bør man acceptere, at ens kæreste insisterer på at vide, hvor man er, og hvem man er sammen med?

Det er ærlig talt forbløffende, når en undersøgelse tyder på, at fire ud af ti unge i folkeskolen oplever, at de har været udsat for kærestevold. Det er alt, alt for mange. Og de dramatiske tal gør det oplagt at spørge ind til, hvorfra de unge egentlig henter deres opfattelse af et normalt parforhold fra? Noget skal i hvert fald ændres.

Ser vi nærmere på tallene, springer flere ting i øjnene. Kun halvdelen ville sige fra, hvis deres kæreste altid krævede at vide, hvor de er, og hvem de er sammen med. Flere piger end drenge oplever at blive udsat for seksuel vold, og samtidig er drengene sjældent af den opfattelse, at de rent faktisk har udøvet seksuel vold. Det vidner alt sammen om, hvor svært det er at vide, hvor grænserne går.

Undersøgelserne fortæller os også, at vi ikke må tøve med at sætte ind, fordi de unges forhold er uskyldige. Dårlige vaner har det med at følge én også senere i livet. Mange af de unge finder det acceptabelt, når unge piger udøver 'romantisk aggression'. Det kan for eksempel være, når en pige - som en anden filmstjerne - koket giver sin kæreste en lussing, hvis hun bliver sur på ham. Der skal vi være helt klare i spyttet. Der er intet romantisk ved vold.

Hvis vi skal hjælpe de unge med at sætte grænser, så skal vi hjælpe dem til at tale med hinanden om det i et sprog, der hverken er tynget af urealistisk romantik eller hæmmende tabuer. Vi skal kende tegnene på, hvad der er et sundt og et usundt forhold. Og så vi skal gøre det helt klart, at det ikke er okay at få sine grænser overtrådt. Vold er aldrig i orden. Uanset om den er fysisk eller psykisk.

Ligestillingsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Bryd Tavsheden afholder årligt en kreativ konkurrence mod kærestevold for unge. I år var målet at få de unge til at reflektere over og tale om grænserne i deres kæresteforhold.

Kærestevold kan nemlig være rigtig mange ting. Den kan være fysisk eller seksuel vold. Men den kan også være psykisk, hvor den ene nedgør den anden, bestemmer hvilket tøj man skal gå i, eller kontrollerer kærestens sms'er. Jo tidligere man opdager de små tegn, jo nemmere er det at sige fra.

Uanset hvilken form kærestevolden tager, så gælder retten til at bestemme over sit eget liv for alle. Og den gælder både for drenge og piger.

Kærester, forelskelser og romantik hører naturligt til ungdomslivet. Men det gør fysisk og psykisk vold bestemt ikke. Derfor gælder det om at lære sine egne grænser at kende og respektere andres grænser.