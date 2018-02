Replik: Lighedshøvlen er på vej, kunne det se ud til. Ens skat i hele Danmark løser alle fordelingsproblemer - ifølge en embedsmand i Varde. Forslaget læser jeg som en ironisk vits møntet på nogle af de protesterende borgmestre i det nordsjællandske område. Forhåbentlig er det ment som sådan. Ens skatteprocent i alle kommmuner vil ikke løse noget som helst - og i hvert fald ikke løse op for skriget fra de mindre velstående kommuner. Alene af den grund, at højindtægterne er placerede vidt forskelligt i landet, og med vidt forskellig hyppighed i de forskellige kommuner. At nogle borgere i Jylland muligvis har et større rådighedsbeløb end enkelte med langt større indtægter i Nordsjælland, udlignes i et vist omfang måske af ens skatteprocenter. Det gør balancen med den kommunale økonomi bestemt ingenlunde. At jeg så personligt tror på en ganske anden økonomisk styring i Danmark, hvor selvfinansierende og fornuftigt inddelte storregioner kunne løse mere ved kommunernes nedlæggelse, er en ganske anden sag. Der er taget nogle for små bidder af kundskabens træ, der har medført mulighederne gennem IT. De bør udnyttes bedre med langt større bidder, og vi lægfolk må undervises bedre i brugen. Det vil også ske, efterhånden som teknikken gør det helt enkelt at anvende udbygget IT af andre end de fremmeste "nørder".