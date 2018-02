Samfund: Miljøreligionen går over stregen med hensyn til naturen og miljøet, hvor begge dele misbruges til en hel anden dagsorden end natur- og miljøbevarelse.

Miljøreligionen har nu skabt forudsætningen for ulvenes tilbagekomst i den danske natur, blandt andet ved forbud mod jagt mod ulvene. Der arbejdes på at gøre naturen vild igen, hvor menneskets bevægelsesfrihed begrænses. I Harzen har man i denne sammenhæng sat lossen ud i skovene.

Angående CO2 i luften bliver argumentationen ofte erhvervsfjendtligt. CO2 bliver et religiøst ord, der af nogen anvendes som argumentation for ikke bare en mere fornuftig produktion, men også for nedlæggelse af produktion.

Ved kystbeskyttelse må der kun tages hensyn til naturinteresser, ikke til kulturinteresser. Eksempelvis ved fyret ved Lønstrup, hvor effektiv kystbeskyttelse forbydes. Så fyret ved Lønstrup bliver uden videre dødsdømt.

Placering af industrigrunde, boligområder og oprettelse af sand- og grusgrave, gravning efter klæg til bygning af digerne i vadehavet, hvor det findes og gendannes, forsøges mere og mere forhindret, hvis man mener, at der er nogle fugle, der af den grund må flytte et andet sted hen. Hvis et par fugle har rede et sted, forsøges erhvervsvirksomhed forhindret på stedet.

Da nogen mangler noget at gå op i ud over det materielle, blandt andet fordi de har smidt det åndelige ud, så laver de en ny og kunstig religion, hvor de ikke nøjes med rettidig omhu, men laver miljø- og naturoverdrivelser og skævvridninger.