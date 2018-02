Ringe: Et kæmpestort solfangeranlæg synes nu på vej til Ringe. Byrådet er i fuld gang med at gøre planarbejdet færdigt, for et 26.0000 kvadratmeter stort område ved Stegshavevej 40, som skal dækkes af solfangere. Med til projektet hører en 4.500 kubikmeter stor akkumuleringstank, der kommer til at rage op i 30 meters højde. Den er politikerne lidt betænkelige ved, men i følge formanden for teknisk udvalg, Søren Kristensen (V), er der ingen vej udenom. Enhedslisten Morten Schjøtt tilføjer, at kommunen ikke kan gøre andet end at beklage overfor de naboer, der måtte bliver generet af det store anlæg.

Planerne for solfangerne sendes nu i offentlig høring frem til den 24. april, og undervejs i den proces, skal der holdes et borgermøde. Dato og stedet for mødet ligger endnu ikke fast.

Det er Ringe Fjernvarmeværk, der kommer til at stå som bygherre for det cirka 50 millioner kr. dyre anlæg.