Et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog mandag aften en ny bymidteplan for Ringe, men først efter en længere debat om p-pladser. DF, SF og K stemte mod planen på grund af muligheden for at nedlægge p-pladser.

- Det er et fint arbejde, der er lavet, og det er koncentreret om bymidten, for det handler om, at folk ikke skal bruge motorvejen mod nord eller syd (for at handle ind i Odense eller Svendborg, red.). Men man opnår det stik modsatte ved at nedlægge p-pladser i midtbyen, mente Søren Clemmensen.

Planens mulighed for en såkaldt fortætning af bymidten med eksempelvis byggeri i stedet for p-pladser på Centrumpladsen og ved Kirkepladsen fik dem til at vende tommefingeren ned.

Det overrasker mig, at vi ikke er blevet enige om, at sende det her frem samlet. Det er ikke givet, at det sker, og der skal arbejdes videre med det, for det vil være en lokalplan, der skal gøre det muligt. Det her er et inspirationskatalog Søren Kristensen, Venstre

Både Dansk Folkeparti, Konservative Søren Clemmensen samt SFs Torben Smith stemte nej til planen, der har til formål at sikre Ringe en livlig bymidte med et blomstrende handelsliv.

Han lagde sig dermed i kølvandet på Torben Smith (SF), der, trods et nej, så flere gode ting i bymidteplanen. Blandt andet at man stadig skal have bykernen, og at der peges på muligheden for i en periode at lukke Algade af for biler.

Det blev forsøgt i december, og SF'eren ser gerne, at det også sker i en periode til sommer.

- Desværre er der to afsnit i planen om byfortætning. Det er problematisk, at 110 p-pladser kan stilles tilrådighed for kantbyggeri, hvor man så kører igennem en vej med boliger på begge sider, lød det fra SF'eren, der samtidig påpegede, at handelslivet og borgere med behov for at komme på især jobcentret i det tidligere sygehus vil lide under manglen på p-pladser.

- Byfortætning kan være en god idé, men jeg kan blive usikker på, hvad man mener her, når man også vil lave kantbyggeri på Stationsvej, og hvor der så er et billede af en blomsterkasse. Og også på Ørbækvej ved rådhuset. Ringe er en flad stationsby og ikke en storby, sagde Toben Smith.

Knap så skeptisk er Venstres Søren Kristensen, der slog fast, at bymidteplanen ikke er endegyldigt, men skal inspirere og kun giver mulighed for, at p-pladserne kan fjernes.

- Det overrasker mig, at vi ikke er blevet enige om, at sende det her frem samlet. Det er ikke givet, at det sker at p-pladserne forsvinder, og der skal arbejdes videre med det, for det vil være en lokalplan, der skal gøre det muligt. Det her er et inspirationskatalog, understregede han.

- Det er godt resultat, som påpeger vigtige ting, som at indfaldsvejene kan signalere, at der sker noget i Ringe, og passager kan gøres mere spændende og trække folk ind i bymidten. Det giver god mening, og vi er obs på p-pladser, forklarede Søren Kristensen med henvisning til, at der faktisk skal laves en parkeringsstrategi.