To nye danske restauranter blev mandag belønnet med en michelinstjerne, men Fyn mangler stadig en plads i den prestigefyldte guide.

Således er michelinstjernerne drysset ud over København og Aarhus samt flere andre byer på Sjælland og i Jylland. Kadeau på Bornholm har også en stjerne.

Men Fyn er altså fortsat uden michelinstjerner. Det kommer som en overraskelse for Ole Troelsø, formand for Danske Madanmeldere og anmelder på Børsen.

FAKTA: Michelinguiden kom først til Danmark i 1980'erne Mandag fik to nye danske restauranter plads i Michelinguiden for de nordiske lande. MeMu i Vejle og Jordnær i Gentofte har således for første gang modtaget en michelinstjerne.



Kadeau i København er desuden blevet belønnet med en ekstra stjerne, og har nu to michelinstjerner.



Michelinguiden opstod i Frankrig i år 1900 som en anbefaling af gode spisesteder. Guiden nævner tusindvis af restauranter, hvoraf de bedste tildeles en, to eller tre stjerner.



Læs her om guidens indtog i Danmark:



* De første danske michelinstjerner kom i 1983 til Kong Hans Kælder og La Cocotte, da København blev taget med i en guide over de vigtigste byer i Europa.



* Først gik det langsomt, men i løbet af 1990'erne kom der mere fart på, og Kommandanten blev den første tostjernede restaurant herhjemme.



* I 2015 udgav Michelin en særlig udgave af guiden med fokus på nordiske storbyer, hvor Aarhus også blev taget med og fik tre stjernerestauranter.



* Året efter byggede guiden videre og uddelte stjerner til restauranter uden for de store byer. Samtidig blev Geranium den første trestjernede restaurant i Danmark.



* I 2018-udgaven har Danmark - inklusive Færøerne - fået i alt 26 stjernerestauranter med 31 stjerner til deling.



Kilde: Michelin og Politiken.

- Jeg havde selv troet, at der ville være kommet noget. Jeg havde troet, at nu ville de bruge tid på at komme derover. Der ligger nogle stykker, som helt klart kunne bære en stjerne, siger han og nævner flere stjernekandidater:

- Det er først og fremmest Falsled Kro, og så er det The Balcony i Odense, som er en ny, ung restaurant, som for mig at se helt klart leverer et produkt, som står lige med flere af dem, der har stjerner i dag.

- Og så er der Sortebro Kro og Pasfall, som også har den tyngde og måske Lieffroy i Nyborg.

Ifølge Ole Troelsø blev de fynske restauranter formentlig forbigået, fordi inspektørerne fra Michelin ikke har været forbi. Michelinguiden har formentlig ikke ressourcerne til at prioritere det, vurderer han.

- Jeg tror simpelthen ikke, at inspektørerne er til stede. Man har jo travlt. De skal nå én til frokost og én til aften. De kommer hurtigt ind og ud, så derfor går man efter nogle steder, som man tror på, siger madanmelderen.

Michelinstjernerne i årets guide for de nordiske lande blev præsenteret mandag på Københavns Rådhus.

Jordnær i Gentofte og MeMu i Vejle fik begge deres første stjerne, mens Kadeau i København blev opgraderet fra en til to stjerner.

- De skal kunne stole på, at stedet holder, når de sætter dem i en guide, og det er to meget stabile steder, siger Ole Troelsø.

Samlet har Danmark - inklusive Færøerne - fået i alt 26 stjernerestauranter med 31 stjerner til deling.

På nær Den Røde Cottage, som er lukket, har alle de danske restauranter med michelinstjerner beholdt deres stjerner.