Regnvejr fik et bjerg af skrald til at kollapse i Maputo. 17 personer blev begravet under skraldet.

Et tungt regnvejr lå mandag over Mozambiques hovedstad. Her fik det alvorlige konsekvenser, da regnvejret fik et bjerg af skrald til at kollapse. Det efterfølgende skred af skrald fangede 17 mennesker, som blev begravet og dræbt.

Myndighederne i hovedstaden, Maputo, frygter, at der kan befinde sig flere mennesker i skralde-lavinen. En eftersøgning er derfor startet.

Bjerget af skrald havde samlet sig i byens fattige kvarter, der er tæt beboet. Den store samling af skrald var ifølge det portugisiske nyhedsbureau Lusa oppe i tre etagers højde.

Et halvt dusin hjem blev ødelagt og flere beboere i området er flygtet af frygt for, at regnen får skraldet til at skride yderligere.

- Bjerget af skrald kollapsede ned på husene og mange af familierne var stadig i bygningerne, siger Fatima Belchoir, en talsmand for de nationale katastrofemyndigheder, til Lusa.

Hun oplyser, at myndighederne nu forsøger at hjælpe de familier, der har mistet deres hjem.

Skralde-bjerget kaldes Hulene. Det er det største - men ikke det eneste - i Maputo. Der er ofte folk, der forsøger at kravle rundt i skraldet i jagten på mad eller ting, de kan sælge.

Skraldet har længe bekymret sundhedspersonale. Det skyldes både dampene fra bjerget og fluerne.

Lokale myndigheder har tidligere overvejet at lukke området.