Køkkenchefen Daniel Berlin skyder selv vildtet til gæsterne på sin lille restaurant i Sydsverige, og så har han i øvrigt ansat sin far og mor i restauranten. Björn Frantzén har en fast dørmand på sin restaurant midt i Stockholm med 1000 kvadratmeter til 12 gæster. Og ægteparret Michael Munk Nielsen/Mette Brunbjerg Derdau fra Memu i Vejle serverer gerne 17 små retter på en menu.

Guide fra en anden tid Guide Michelin er fra en tid, hvor bilisten ikke kunne google sig til det nærmeste hotel eller en restaurant ved aftenstid. Nemlig år 1900, hvor den første røde gourmetbibel udkom i Frankrig.En gratis guide til det mindretal på 3000 franskmænd, som ejede en bil - langt hovedparten boede i Paris. Med guiden i hånden kunne de lægge en plan for rejsen til Rivieraen eller Alsace og finde et godt måltid undervejs.



Guiden vurderer maden med stjerner, mens betjening og øvrige indtryk belønnes med indtil fem korslagte bestik. Inspektørerne ser på kvaliteten af råvarerne, håndværket og kokkens personlige udtryk kombineret med kvalitet over tid og det at gæsten får noget for pengene. En stjerne betyder en rigtig god restaurant i sin kategori, ved to er restauranten en omvej værd og ved tre en rejse værd.

Guide Michelin belønnede de små, eksklusive restauranter med personlighed ved stjerneuddelingen på Københavns Rådhus i aftes: Trekantområdet fik sin anden stjernerestaurant med Memu i Vejle, Sverige fik sin første tre-stjernede restaurant med Frantzén, og i København blev Kadeau belønnet for sit grønne terroir-køkken med stjerne nummer to og ligger nu på niveau med AOC og Henne Kirkeby Kro.

Guide Michelin formår at fastholde magien og mystikken op til eventen, men det var småt med nyheder bortset fra Memu og den tilsvarende Jordnær på Gentofte Hotel, hvor Eric Vildgaard (bror til ex-Noma kokken Torsten Vildgaard) laver mad med sine egne erfaringer fra Noma med den højgravide frue Tina Kragh Vildgaard som restaurantchef.

“ Michelin kunne have leveret et bedre show på Københavns Rådhus. Lange sponsor-indslag og svag præsentation af de mange kokke trak ned.

Mere bemærkelsesværdigt var det, at Michelin ikke sendte stjerne nummer to til Wassim Hallals Frederikshøj i Aarhus. Et klokkeklart nederlag tolket ud fra den ambitiøse køkkenchefs hurtige exit fra rådhuset, og makkerparret fra The Balcony i Odense fik en kold afvaskning med en invitation, som ikke blev forløst. Fyn var den store taber i aftes som en mørk, stjerneløs ø. Men som Michelins amerikanske direktør Michael Ellis noterede på scenen foran en overvældet Björn Frantzén, så inviterer guiden restauratører til uddelingen, men uden at sige hvorfor. Det er lettere at goutere, når man rejser hjem til Stockholm med tre stjerner og ikke skal tage toget til Odense med nul i bagagen.

Overordnet set var uddelingen status quo for Danmark med få forskydninger med nye bib gourmander (betegnelsen for et godt måltid til prisen) til PMY og Musling Bistro i København, mens Pondus og Hærværk i Aarhus beholder deres.

Den sikre vinder i aftes blev tyksakken med det blå-hvide logo over brystet. Michelin kunne have leveret et bedre show på Københavns Rådhus. Lange sponsor-indslag og svag præsentation af de mange kokke trak ned. Men den franske dækkoncern har endnu engang fået tre dage med massiv presseomtale i Danmark: Madanmeldere, bloggere og restauratører har kigget i kaffegrums og uddelt stjerner på de sociale medier forud for mandagens afsløring uden reelt at vide noget som helst. Mandag aften kørte historien i prime time, og her til morgen får vi den igen.

Memu i Vejle kan se frem til at få femdoblet antallet af bookinger de næste uger - i aftes kørte restaurantens hjemmeside lidt langsomt - og restauranter med en funklende ny stjerne kan ifølge tjenesten Dinner Booking fordoble antallet af gæster det næste år. Nicolai Nørregaard fra Kadeau på Christianshavn kan næppe få gavn af stjerne nummer to ved at klemme flere gæster ind på sin restaurant, men endnu flere internationale gastroturister, de såkaldte foodies, vil overveje at rejse til København. Nu en by med en trestjernet restaurant (Geranium) og tre to-stjernede restauranter.

Et meget begrænset antal danskere vil investere 210 kroner i den røde gourmetbibel, som kokkene fik foræret af Michael Ellis på scenen, og endnu færre vil bruge den. Men salget af michelin-dæk har fået et lille nøk op hver gang M-ordet er blevet nævnt, og næste år i februar vil vi atter kigge i kaffegrums for at diskutere stjerner, tabere og vindere.