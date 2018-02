Michelin

- To stjerner. Det mener jeg ikke er uopnåeligt, hvis vi arbejder videre med at udvikle os hver eneste dag.

Det var virkelig stort, og vi var helt ærligt overraskede. Selvfølgelig havde vi håbet, men vi fik en mail i torsdags om, at vi var sat på gæstelisten, så vi troede bare, vi skulle være med til at fejre vores kollegaer. Vi har oplevet mange store ting, men at få stjernen var absolut et af højdepunkterne indtil videre, sagde Michael Munk til Avisen Danmark.

Michelin-kortet 2018 Aarhus Frederikshøj (1) Domestic(1) Gastromé (1) Substans(1) Fredericia Ti Trin Ned (1 Vejle Memu (1) NY Henne Henne Kirkeby Kro (2) København: Geranium (3) a|o|c (2) Kadeau (2) EN NY Søllerød Kro (1) Era Ora (1) Formel B (1) Jordnær (1) Kokkeriet (1) Kiin Kiin (1) Studio at the Standard (1) 108 (1) Relæ(1) Marchal (1) Clou (1) Kong Hans Kælder (1) Bornholm Kadeau (1) Hørve (1) Slotskøkkenet Præstø Frederiksminde (1) Færøerne Koks (1)

Stjerner: Det er ikke mere end godt et halvt år siden, at Vejle-restauranten Memu efter tre år delte deres restaurant i to, så den blev til henholdsvis en gourmetrestaurant og en bistro. Det gav tilsyneladende pote, for mandag stod Mette Derdau og Michael Munk på scenen med en Michelin-stjerne i hånden til gourmetrestauranten med 44 siddepladser, da de nordiske af slagsen blev uddelt i København.

Mens Trekantområdet kunne falde i søvn med et smil på munden, kommer det måske til at knibe mere med den gode nattesøvn på Fyn. For trods rygter og håb om det modsatte var der også nul stjerner til landsdelen i denne omgang.

Med til uddelingen og ombejlet af tv-kameraer det meste af seancen var ellers medejerne af og køkkencheferne på The Balcony i Odense, Peter Steen Hansen og Anders Jensen. De forsvandt dog hurtigt efter showet, men det lykkedes avisen over telefonen at få fat på restaurantchef Kasper Winther, der ventede med holdet et andet sted i København.

- Vi er i gang med at drikke champagnen, selv om vi selvfølgelig er skuffede lige nu. Faktisk mest over, at Fyn igen er blevet glemt. Selvfølgelig ville det have været fedt med en stjerne til os, men det fedeste ville have været at få sat Fyn på Michelin-kortet. Nu må vi bare hjem og kæmpe videre.

- Kræver det endnu mere samarbejde at få stjerner til Fyn?

- Jeg tror ikke, det hjælper at sætte sig ned og snakke om tingene. Når Guide Michelin giver en stjerne, er det fordi, det er fortjent.

- Hvorfor fik I så ikke en, tror du?

- Jeg fristes jo til at sige, vores niveau ikke er højt nok, men det er vi overbeviste om, at det er. Så måske fordi Michelin jo er en forretning og ikke ser dollars i Fyn. Eller måske fordi de venter til et år, hvor de mangler noget at trække ud af ærmet. Så kan det jo passende være Fyn, lød det fra Kasper Winther.