Det er ikke slut med at holde taler for Horst Köhler, der torsdag den 22. februar fylder 75 år.

Han er tidligere tysk præsident, og her var en del af det overvejende ceremonielle job at holde taler om dette og hint.

Köhler er sådan set gået på pension. Men der er stadig bud efter ham.

Han er netop blevet æresdoktor på universitetet i York. 19. januar holdt han sin takketale på det britiske universitet. Han opfordrede de studerende til at tvivle.

- Jeg er overbevist om, at det aldrig tidligere har været vigtigere at kæmpe for værdien af tvivl som katalysator for forandring. Den voksende fascination for det autoritære, der ikke mindst er synlig i nogle af de ældste demokratier i verden, er bekymrende, sagde han i talen, der er blevet gengivet i avisen Die Welt.

- Der er nogle, der vil have os til at tro, at verden kun er sort og hvid, men svære beslutninger kan sjældent afgøres med et simpelt ja eller nej.

- Tag jer i agt for den bedøvende virkning af lette svar eller selvovervurdering. I vores komplekse tid skal I, unge mennesker, forandre jeres tvivl til løsninger. Jeg tvivler ikke på, at I kan klare det.

Horst Köhler blev født i 1943 under Anden Verdenskrig i en fattig bondefamilie i det østlige Polen. Familien flygtede til Leipzig lige inden krigsafslutningen.

Nogle år senere flygtede familien videre til Vesttyskland.

Livet var hårdt dengang for tyskerne, men det gik godt for den lille Horst. Som den eneste i familien fik han en akademisk uddannelse og gjorde karriere i den vesttyske administration.

Han var vicefinansminister under forbundskansler Helmut Kohl og var med til at forhandle genforeningen på plads.

Senere blev han direktør for Den Internationale Valutafond (IMF).

I 2004 blev han så Tysklands præsident, men seks år senere gik han af før tid.

Han havde udløst kritik med en bemærkning om, at Tysklands militære engagement i udlandet skal sikre økonomien.

Kritikere mente, at han dermed gjorde krigen i Afghanistan til et økonomisk spørgsmål.

Hans talsmand sagde, at det var en bemærkning om piraterne ved Afrikas Horn.

Köhler regnede kritikken for uberettiget, men beslutningen om at gå af var endelig. (Ritzau)