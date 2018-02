Interview

Kendte jeg svaret på, hvad det gode er, var der ingen Brecht-festival, siger formanden for Svendborg Dage med Brecht, Anneline Köhler Juul

Scene: Både instruktør Leonie Pichler og formand for Svendborg Dage med Brecht, Anneline Köhler Juul, erkender det blankt: - Hvis vi kendte definitionen på Det Gode, ville vi slet ikke være involverede i festivalen Svendborg Dage med Brecht! Netop "Det Gode" er årets tema i Brecht-festivalen. Men ingen har svaret på, hvad Det Gode egentlig er. Svendborg Dage med Brecht Tirsdag 20. februar



Kl. 10 og 17.30: Forhøret over Lucullus



Kl. 20: Marianne Knorr



Kl. 20 Opera: Den rejsende



Onsdag 21. februar



Kl. 10 og 17.30. Forhøret over Lucullus



Kl. 15.30: Udstilling og foredrag om tyske flygtninge



19.30: Officiel åbning af Brecht18 - Vi er nået til et tidspunkt i historien, hvor de nemme svar er forsvundet, og hvor vi må søge i kunsten og kulturen, tilføjer Anneline Köhler Juul, og Leonie Pichler understreger, at mens det gode er blevet lidt diffust, er det onde blevet desto mere tydeligt med racisme, nationalistiske tendenser, hate-crimes og trusler på nettet. Derfor har hun og teaterensemblet Bluespot Production oprettet et hemmeligt selskab for De Gode Mennesker. Bidrager man i denne uge med hjælp til projektet, vil man modtage en invitation til Det Hemmelige Selskab. For mens det tidligere var de onde, der måtte arbejde under dække, er det i dag De Gode, der lever i skjul, påstås det. Med et vist gran ironi.

Det moralske kompas

For Leonie Pichler handler det gode om at være ærlig. Især mod sig selv og så ellers styre efter sit eget moralske kompas. Formentlig styrer også verdens diktatorer efter deres eget moralske kompas, men Leonie er ikke i tvivl om, at de fleste alligevel kender forskel på godt og dårligt, retfærdighed og uretfærdighed. Børn gør i hvert fald. Som instruktør mener hun også at have et ansvar overfor eventuelle onde karakterer på scenen: - Hvis du digter en ond person, er det vigtigt, at personen ikke er ond i sig selv, men at det er ydre påvirkninger, der har skabt ondskaben. Og især at der ikke har været kærlighed nok. For det onde kommer i bund og grund af ikke at elske sig selv, men i stedet at føle sig som offer. - Hannah Arendt skrev i "Ondskabens banalitet", at den naturlige medfølelse ofte bliver til selvmedlidenhed i stedet, siger Anneline Köhler Juul og forklarer, at denne selvmedlidenhed kan få enhver bøddel til at lægge en distance til det onde. "For nogen må jo gøre det nødvendige!", vil de forsvare sig.

Tiden er inde til venlighed og hjælpsomhed