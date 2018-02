Assens: Søndag aften klokken 23:44 opdagede ejermanden af en lejlighed på Store Kirkestræde i Assens en fremmed mand i sin entré.

Ejeren af lejligheden overraskede manden, der i Fyns Politis rapport beskrives som: dansker, fedladen og iført sort tøj. Da ejeren kommer hjem skulle den uønskede gæst have sagt: "Nå, er det ikke her, Frank bor?", for derefter hastigt at forlade lejligheden og forsvinde.

Ejeren af lejligheden fandt efterfølgende ud af at en pung med diverse id-kort og kontanter var stjålet fra en jakke i entréen.