Den nye finske målmand i Odense Bulldogs, Hannu Toivonen, debuterer tirsdag aften i hjemmekampen mod Sønderjyske, hvor Bulldogs jagter point for at holde sig inde i slutspilsvarmen.

Ishockey: Det trofaste hockeypublikum i den fynske isarena skal vænne sig til et nyt navn på målmandsposten, når Odense Bulldogs tirsdag aften inviterer til lokalopgør mod Sønderjyske.

Hannu Toivonen er navnet på den nye finske ankermand, der blev hentet som erstatning for Robin Rahm, som på grund af sygdom i den nærmeste familie fik lov til at rejse hjem til Sverige for en uge siden.

Slutspurten Stillingen i Ishockeyligaen inden de sidste fire runder i grundspillet:

1. Herning 101 point



2. Aalborg 92 point



3. Frederikshavn 79 point



4. Esbjerg 79 point



5. Rødovre 76 point



6. Odense 74 point



7. Rungsted 70 point



8. Gentofte 67 point



9. Sønderjyske 60 point



10. Herlev 36 point



11. Hvidovre 27 point



Aalborg, Esbjerg, Gentofte og Sønderjyske har spillet 47 kampe, de øvrige hold 46 kampe.



Restprogrammet for de hold, der kæmper om 3.-7.-pladsen:



Frederikshavn: Rungsted (ude), Herlev (ude), Sønderjyske (hjemme), Hvidovre (hjemme).



Esbjerg: Rødovre (hjemme), Aalborg (ude), Odense (ude).



Rødovre: Herlev (hjemme), Esbjerg (ude), Herning (hjemme), Gentofte (hjemme).



Odense: Sønderjyske (hjemme), Herning (ude), Hvidovre (hjemme), Esbjerg (hjemme).



Rungsted: Frederikshavn (hjemme), Hvidovre (ude), Herlev (hjemme), Herning (hjemme).



Sidste runde af grundspillet spilles tirsdag 27. februar, hvor alle kampe spilles klokken 20.30. De seks øverste går videre til kvartfinalerne. Nummer 7-10 og nummer 8-9 mødes i to play-in-serier om de to sidste kvartfinalepladser. I play-in spilles der bedst af fem kampe, og nummer 7 og 8 får på forhånd et forspring på 1-0 i kampe. Play-in-kampene spilles i et tæt forløb 2., 3., 5. og 6. marts. Første kvartfinale spilles fredag 9. marts, hvorefter der spilles søndag, tirsdag og fredag i serier bedst af syv kampe i kvartfinaler, semifinaler og finaler.

- Omstændighederne gjorde, at Robin var nødt til at rejse hjem. Så var det heldigt, at der var en ledig erstatning i Hannu Toivonen på et tidspunkt, hvor vi havde brug for det, siger Bulldogs' assistenttræner, Mads True, der er tilfreds med, hvad han har set fra den 190 cm høje og 95 kg tunge finne indtil nu ved træningerne.

- Han er en rigtig professionel fyr, der er let omgængelig og ved, hvad der skal til. Han er i form og passer på sin krop. Han er en stor målmand, der fylder godt i målet og er hurtig med gode reflekser, siger Mads True.

33-årige Hannu Toivonen har et flot cv med 61 kampe i NHL for Boston Bruins og St. Louis Blues, og han har også spillet flere år i AHL, som er den næstbedste nordamerikanske liga, samt den bedste finske række. I denne sæson har han spillet for Graz i Østrig og er nu for første gang i den danske liga, hvor Hannu Toivonen bliver en vigtig faktor i Bulldogs' kamp for en slutspilsplads.

- Det tager lidt tid, inden han er spillet helt sammen med resten af holdet, men vi forventer, det går hurtigt. Nu glæder vi os til at se ham i aktion, siger Mads True.