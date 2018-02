En mindehøjtidelighed for prins Henrik for omtrent 200 særligt indbudte fandt mandag over middag sted i Christiansborg Slotskirke.

Her var nære venner, gudbørn, protektioner og andre inviteret for at tage afsked med prinsen.

Et af prins Henriks over 60 protektorater var Røde Kors i Danmark, hvor Anders Ladekarl er generalsekretær.

- Vi havde en meget højtidelig stund i kirken, hvor 200 mennesker kunne stå så stille, at man kunne høre en knappenål falde til jorden, siger Anders Ladekarl.

FAKTA: Prins Henrik følger tradition for castrum doloris Omtrent 200 særligt indbudte venner, gudbørn, protektioner og andre har mandag deltaget ved en mindehøjtidelighed for prins Henrik.



Højtideligheden begyndte klokken 13 i Christiansborgs Slotskirke.



Her ligger prins Henrik på castrum doloris.



Læs her om castrum doloris:



* Castrum doloris betyder på latin sørgeforhøjning - smertens leje.



* Det er en kongelig skik at stille en lukket ligkiste offentligt til skue på en forhøjning i nogle dage inden begravelsen flankeret af en æresvagt.



* Skikken bruges normalt kun for statsoverhoveder. I Danmark er det de kongelige, mens det i andre lande uden monarki typisk er præsidenter.



* Castrum doloris er i modsætning til lit de parade, hvor liget ligger frit til beskuelse, når offentligheden defilerer forbi for at vise sin respekt.



* I det danske kongehus har der siden 1746 været tradition for, at kisten står på castrum doloris i Christiansborg Slotskirke nogle dage før bisættelsen i Roskilde Domkirke.



* Senest lå Frederik IX i 1972 og dronning Ingrid i 2000 på castrum doloris.



Kilde: Gyldendals Den Store Danske.

- For mit vedkommende fik jeg sagt tak for den store indsats, han har gjort igennem 49 år for Røde Kors.

I kirken blev der spillet musik for de indbudte.

Over de seneste dage med castrum doloris har operasangere, organister og andre musikere spillet værker af blandt andre Vivaldi og Bach samt flere danske salmer.

Castrum doloris betyder på latin en sørgeforhøjning. På forhøjningen står den lukkede ligkiste til offentlig skue.

Efter mindehøjtideligheden gik de indbudte videre til fløjlsgemakket i Christiansborg.

I fløjlsgemakket tog kronprins Frederik og prins Joachim imod, og her var der "en mere afslappet stemning", fortæller Anders Ladekarl.

- Folk fortalte hinanden gode historier om prinsen. Vi delte nogle af de fantastiske oplevelser, som vi i fællesskab har haft med den morsomme og kærlige mand, som prinsen var, siger Anders Ladekarl.

- Det var jo en gruppe mennesker som kendte ham og havde været tæt på ham i mange år.

Blandt gæsterne var flere af prins Henriks venner, blandt andre tidligere generalløjtnant Kjeld Hillingsø, entertainer og tennismakker Eddie Skoller og modeskaber Erik Brandt.

Prins Henrik gik bort tirsdag aften i sidste uge på Fredensborg Slot. Han blev 83 år.

Bisættelsen finder sted tirsdag klokken 11.