I forrige årtier udløste det ofte store dramaer, når det skulle afgøres, om OB og andre klubber kunne få lov af kommunen til at spille på de snedækkede baner om søndagen, fordi der ikke var varme i banerne. OB's daværende mestertræner Richard Møller Nielsen rasede ofte mod aflysningerne. Men på søndag regner OB med at skulle spille, selv om det ligner arktiske temperaturer i København.

Meteorologerne lover fire-seks graders frost på kamptidspunktet klokken 18.00, og den altid kølige vind ude fra Øresund skal nok sørge for, at det bliver en iskold oplevelse. Søndag havde visse meteorologer spået temperaturer på endnu lavere niveau.

OB's to første kamp mod Helsingør og FC Nordsjælland er blevet spillet under grumt vinterlige forhold, og alt tyder på, at alle må berede sig nærmest endnu arktiske temperaturer på søndag, når OB gæster Parken til den vitale match mod FC København.

Fodbold: Kyndelmisse slår sin bidske og ubarmhjertige knude, og selv om spætten pirker i barken - for at sige det med Dirch Passer - ser foråret ikke ud til at dukke op i en rasende fart.

- Varslerne om virkelig lave temperaturerne ser ud til at være skubbet nogle dage, så søndag ikke bliver den værste. Og så er banerne jo nu opvarmet, så man i hvert kan spille på dem i modsætning til førhen, siger Jesper Hansen.

- Og eksempelvis seks frostgrader bør ikke være noget problem for spillerne. men det er naturligvis en grænse for, hvor høje frostgraderne må være, før det kan være uforsvarligt. Men heldigvis er hjørnerne i Parken jo lukket, så det giver mindre vind. Men koldt bliver det da, siger Jesper Hansen, der som spiller var en kontant og snu fighter som midterforsvarer for den evigt "Gule Fare" i Horsens, hvor man ikke plejer at være bange for en glidende tackling på kølig søndag.

- Det er jo dommeren, der har den endelige afgørelse. Men generelt er det sjældent, at en kamp aflyses. Selv om der ligger klart vand på banerne, vil man ofte spille, fordi det jo ikke er farligt for spillerne. Det værste er så, at banerne kan blive spoleret i et halvt år, og her kan den lokale stadsgartner til tider gribe ind.