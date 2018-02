Pavillon Danmark, et odenseansk firma, som sælger uisolerede pavilloner og drivhuse, er blevet købt af den jyske konkurrent Vica A/S

Pavillon Danmark-brandet kommer dog til at bestå, fortæller Carsten Piil, medejer i Vica A/S. Til gengæld skal alle 12 mand i firmaet nu flytte fra deres arbejdsplads i Odense Syd til Vicas hovedsæde i Kolding.

- I Kolding har vi udvidet showroomet til dobbelt størrelse, og det samme har vi gjort i vores mindre kontor i Greve, mens Pavillon Danmark har haft en lille udstilling på Fyn med nogle få produkter. Så vi mener, det giver mening for vores kunder, at vi samler porteføljen af produktløsninger de her to steder i landet, siger Carsten Piil.

Storebror køber lillebror Pavillon Danmark, som 1. februar blev købt af Vica A/S har 12 mand ansat. Vica A/S har 30 og kontorer i Kolding og Greve.



Pavillon Danmark havde i 2016 en bruttofortjeneste på 7,4 millioner, et årsresultat på knap en halv million og en egenkapital på 2,4 millioner kroner.



Vica A/S havde samme år en bruttofortjeneste på 13,4 millioner, årets resultat blev på 3,7 millioner, og egenkapitalen nåede op på 6,3 millioner.

Under Pavillon Danmarks brand ansættes også fire-fem mand i Greve, fortæller Carsten Piil.

Opkøbet er sket, for at Vica A/S, som specialiserer sig i isolerede orangerier og lignende, nu også kan tilbyde kunder de uisolerede løsninger, som er Pavillon Danmarks niche.

- Det giver god mening, at kunder kan gå ét sted hen og se på både isolerede og ikke-isolerede løsninger. Vi går dog væk fra carporte og anden mindre overdækning, som Pavillon Danmark også har tilbudt, og udelukkende over til havehuse i glas, siger Carsten Piil.

Pavillon Danmark har siden 2015 været ejet af det svenske Skånske Byggvaror, men blev sat til salg som led i en større omstrukturering i det svenske selskab.

Hvad købet har kostet Vica, vil selskabet ikke ud med.