Nyborg: Selv om der var tale om tredje forsøg, var det ikke lykkens gang for myndighederne, da sagen mod et odenseansk firma mandag formiddag skulle for retten i Svendborg.

Retssagen mod firmaet Teglværksskoven Aps var berammet til at begynde mandag 19. februar klokken 9.15, og bødesagen var planlagt til at kunne klares på en time, men Retten i Svendborg måtte aflyse, da det ikke var lykkedes domstolen at forkynde retssagen for firmaets ejer.

Det bekræfter anklageren i sagen.

- Jeg blev ringet op af retten fredag eftermiddag; man havde ikke kunnet få forkyndt, siger specialanklager ved Fyns Politi Klaus Holten Kristensen.

Han betegner sagen som "samspilsramt", da retten to gange tidligere har måttet aflyse sagen. Første gang var anklageren forhindret, anden gang var ejeren af det tiltalte firma bortrejst, og tredje gang var han ikke til at finde.

Sagen har vakt en del opmærksomhed i Nyborg. Ferieboligen midt i en naturskøn skov og vitterligt et stenkast fra Storebælt voksede fra nogle uanseelige træskure til et murstenshus i to etager, og det opfattede mange, som om det var lykkedes ejeren at føre kommunen bag lyset. At sagen har trukket ud og nu kører på tredje år, gjorde ikke forargelsen mindre.

Ferieboligen har fået myndighedernes godkendelse, og sagens omdrejningspunkt er en mur i Teglværksskoven nord for Nyborg. Den knap 50 meter lange og to meter høje mur blev rejst ved Restaurant Teglværksskoven i forbindelse med, at feriehuset blev opført ved siden af restauranten. Det tiltalte firma, Teglværksskovens Aps, har trods navnet intet med restauranten at gøre, på nær at selskabet ejer den bygning, som restauranten har til huse i, samt ferieboligen.

Selskabet er tiltalt for at have overtrådt naturbeskyttelsesloven ved at opføre muren. Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde i 2015, at muren skulle rives ned, fordi den er i strid med strandbeskyttelsesloven. Den skulle da have været fjernet 1. oktober 2015, og da det ikke skete, politianmeldte Naturstyrelsen selskabet.

Anpartsselskabet ejes af Jes Jessen Petersen, Odense, som domstolen ikke har haft held med at få fat i og forkynde anklageskriftet for, og derfor er sagen blevet udskudt.

- Men nu er man fra rettens side opmærksom på, at der er nogle forkyndelsesproblemer i sagen, og at direktøren indimellem ikke er at træffe, så det tager man så højde for, og nu skulle den være der, siger anklager Claus Holten Kristensen og oplyser, at sagen nu er berammet til 12. marts.

Også Fyens.dk har forsøgt at få fat fat i Jes Jessen Petersen, men forgæves.