Det er ikke bare sådan at knipse med fingrene, hvis man vil ændre gadenavne i byen. Det kræver, at navnet kommer på tre forskellige udvalgsdagsordener, og sådan går det også med S-byrådsmedlem Anders W. Berthelsens ønske om at omdøbe det smalle vejstykke bag ved Odense Rådhus, der opstår nu, da I. Vilhelm Werners Plads er blevet erstattet af Skt. Albani Stræde på baggrund af en byrådsbeslutning i juni sidste år.

Morten Møller Iversen, der er stabschef for Politik og Strategi i By- og Kulturforvaltningen, forklarer, at processen omkring de nye vejnavne var en del af lokalplanprocesssen for byomdannelsesområdet ved Thomas B. Thriges Gade. Forleden skrev vi, at strædet er på vej til at blive omdøbt Skt. Knuds Stræde, men desværre gled det ud, at Odense Bys Museer allerede i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foreslog, at strædet langs bagsiden af rådhuset blev navngivet Skt. Albani Stræde efter det stræde, der tidligere lå på samme adresse. Derfor indgik dét navn i lokalplanen.

- På næste udvalgsmøde vil jeg redegøre for processen undervejs og navnet, der er valgt til strædet i den del af den tidligere I. Vilhelm Werners Plads, og hvis der er politisk stemning for i stedet at døbe strædet "Skomagerstræde", vil vi sætte den proces i gang. Det betyder, at det nye navn for at blive godkendt skal igennem de samme tre udvalg - By-og kulturudvalget, Økonomiudvalget og endelig byrådet, siger Morten Møller Iversen.

Omtrent den samme proces venter for en kommende Professor Labris Plads - et navn, som Anders W. Berthelsen tidligere har foreslået givet til pladsen ved Fredensgade og Skt. Knuds Gade.