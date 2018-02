Formand Brian Munk vil efter fire år på posten koncentrere sig om erhvervsklubben. Bestyrelsen peger på Erik Knudsen, rektor for University College Lillebælt som afløser. DBU's og SDU's planer om et nyt nationalt fodboldcenter på Campusvej er stadig mest et spørgsmål om finansiering, erfarer Sport Fyn.

Fodbold: Efter fire års nærmest konstant og hårdt arbejde vælger formanden for den traditionsrige fodboldklub B1913 at skifte post i klubben.

Brian Munk genopstiller ikke som formand og er glad for at være med på at pege på en afløser, der i hvert fald på det berømte papir bør have forudsætninger for at løfte nogle af de opgaver, som tegner sig for klubben på Campusvej.

Nu er det generalforsamlingens deltagere, der den 5. marts foretager det endegyldige valg, men den afgående formand og den øvrige bestyrelse peger på Erik Knudsen som afløseren for Munk.

Erik Knudsen er rektor for University College Lillebælt og har stået i spidsen for institutionen siden 2007.

- Jeg og vi andre ledere har en rigtigt god fornemmelse for, at det er den rette mand at få ind på posten nu, hvor vi står over for nye udfordringer. Erik Knudsen har kontakterne i anden verden end jeg, siger Brian Munk til Sport Fyn.

B1913 har i nogle år arbejdet med at definere sig mere skarpt som en klub, der skal knytte sig endnu stærkere til SDU.

- Vi kører mere og mere i den retning, og vi kommer nu op på 10 seniorhold, vhoraf cirka halvdelen af studerende fra SDU.