De danske kvinder indkasserede mandag det sjette nederlag i den olympiske curlingturnering i Sydkorea.

Skipper Madeleine Dupont og det danske hold tabte 7-8 til Rusland, der stiller op under neutralt flag.

Duellen mellem turneringens to svageste hold blev en afvekslende affære, hvor russerne kom bedst fra start og var foran med 2-0 efter tre ender. Men Danmark blev lukket tilbage i fjerde ende og udlignede til 2-2.

Håbet om den anden danske sejr i Pyeongchang led et knæk i femte ende, hvor Rusland fik tre sten i huset og bragte sig foran 5-2.

Det lykkedes alligevel at skabe spænding, da Dupont og co. fik reduceret til 4-5 i sjette ende.

Russerne tog syvende ende med 1-0, og bagud 4-6 var der for alvor pres på danskerne i ottende ende, hvor Madeleine Dupont skulle sætte sidste sten. Den fordel misbrugte hun. I stedet kom russerne foran med 7-4.

Bedst som kampen så ud til at være afgjort, fik Danmark udlignet til 7-7 i en forrygende niende ende.

Det lykkedes dog ikke at fuldføre det overraskende comeback i tiende ende, hvor den sidste danske sten ikke nåede ind i huset, og så var den russiske sejr en realitet.

Med en sejr og seks nederlag indtager Danmark sidstepladsen og er uden chance for at nå semifinalerne med to kampe tilbage.

De danske herrer har gjort det en anelse bedre. Skipper Rasmus Stjerne og co. står noteret for to sejre og fem nederlag før de to sidste gruppekampe.