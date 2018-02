Krimier

Bøger: Det vrimlede med danske stjerner, da franske Bernard Minier udkom med "Iskold død". Nu er han aktuel med den selvstændige fortsættelse "Cirklen", som udkommer 26. februar på Lindhardt og Ringhof. En lærer findes død i sit hjem, og i husets pool flyder det med dukker, mens en ung mand sidder på bassin-kanten og hævder, at han intet kan huske. Da politikommisær Martin Servaz går i gang med opklaringen, bliver sagen hurtigt personlig.

Michel Bussi, forfatteren bag "Pigen på flyet" er netop udkommet på dansk med en ny selvstændig krimi, der hedder "Sorte åkander". En kunstkender og kvindebedårer findes myrdet i den å, som løber gennem den berømte maler Monets have i landsbyen Giverny. Tre kvinder er tilsyneladende involveret i mysteriet, og de deler en hemmelighed. Udkommet på People's Press.

Guillaume Musso er efter sigende Frankrigs bedst sælgende forfatter, og 23. marts udkommer han på Lindhardt og Ringhof igen på dansk - denne gang med krimien "Pigen fra Brooklyn". Det begynder som en romantisk historie om et ungt par på miniferie i Sydfrankrig. Man da han begynder at spørge til hendes fortid, forsvinder hun. Det fører til en hektisk jagt for at finde både hende og sandheden.

Samme dag udkommer den psykologiske thriller "Vuggesang" af Leïla Slimani, journalist og rådgiver for præsident Macron. Bogen er solgt til udgivelse i 38 lande, og herhjemme udkommer den på Rosinante. Den handler om et parisisk par, som ansætter en tilsyneladende fantastisk barnepige, men snart spirer uroen og mistænksomheden i hjemmet.