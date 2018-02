Vi vil ikke ha' det. Forbud mod bederum på uddannelsesinstitutioner, tak

Bederum: I uge otte førstebehandler Folketinget et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om, at bederum skal forbydes på alle offentlige uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeriet har lavet en undersøgelse, som viser, at mindst 27 institutioner har svaret ja til, at de har et bederum eller lignende faciliteter, der stilles til rådighed for praktisering af religion. Måske er der endnu flere nu. Jeg har selv besøgt uddannelsesinstitutioner, hvor der var indrettet bederum, som de studerende kunne benytte, og jeg mener simpelthen ikke, at dette religiøse særhensyn hører hjemme på en uddannelsesinstitution. Vi har religionsfrihed i Danmark, og folk må praktisere deres religion, som de synes, men jeg mener bestemt ikke, at det er vores offentlige uddannelsesinstitutioner, som skal indrette særlige rum til dette. Samtidig er det også mit klare indtryk, at der visse steder er problemer forbundet med, at muslimske studerende grupperer sig med det ene formål om at udøve social kontrol over andre. Jeg har mødt studerende, der var kede af en sådan kontrol. Derfor genfremsætter Dansk Folkeparti nu et forslag om et forbud, og det er mit håb, at de andre partier i Folketinget vil bakke op. Jeg genfremsætter forslaget, fordi Socialdemokratiet til førstebehandlingen af forslaget sidste år sagde, at forslaget var fint, og at de nok ville have stemt for, hvis der havde været lavet en høring! Det er der nu.