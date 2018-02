Indslusningsløn. Løsningen på god integration er såre simpel

Torsdag i sidste uge besøgte TV2 kvindeforeningen Sahan i Vollsmose, og det ledte til den ene drastiske åbenbaring efter den anden. Fra faktummet, at ingen af dem snakkede dansk, til kvinden der havde været i Danmark i 19 år, men blot haft et lønnet arbejde i ét. Problemerne står, ikke ulig bistandsklienterne fra Vollsmose, i kø. Her er arbejdsmarkedets mindsteløn en tårnhøj mur, der rager langt op over de imaginære mure, der er vokset op omkring parallel-samfundet Vollsmose. Undersøgelse efter undersøgelse fortæller os, at svaret er hverken svært eller kompliceret: Der er brug for en indslusningsløn.

Problematikken er blot forværret af et årtis handlingslammelse, for allerede i 2005 anbefalede Velfærdkommissionen en indslusningsløn og vurderede, at det kunne øge beskæftigelsen med 10.000-15.000 personer. Logikken er klar nok: Arbejdsgivere skal ikke tvinges til at betale en alt for høj pris for arbejdskraft uden særlige kvalifikationer. For lige såvel som du ikke er interesseret i at betale 35 kroner for ganske almindeligt hvedemel i supermarkedet, interesserer det heller ikke arbejdsgivere at betale 110 kroner for arbejdskraft, der givetvis kun kan producere en værdi af 70 kroner.

For får man først foden indenfor på arbejdsmarkedet, er det ikke blot en arbejdsindkomst, man sikrer; man bliver også en del af det helt fantastiske fællesskab, som fagforeningerne og venstrefløjen falder over hinanden for at rose, netop det danske arbejdsmarked. Derved får både kvinder og mænd mulighed for at tilegne sig nye færdigheder så de kan tjene en højere løn, lærer sproget, så de begår sig bedre i vores samfund og møde danske kollegaer, så de får et bredere netværk.

De positive effekter stopper ikke hos forældrene, for en bærende søjle i løsningen må og skal være en kultur ændring, så den nuværende forsørger-kultur bliver til en beskæftigelseskultur. Hvor forældrene står op om morgenen og smører madpakke til sig selv og deres børn, inden de kører ungerne i skole og sig selv på arbejde. Indslusningsløn er vejen frem, og derfor er god integration såre simpel.