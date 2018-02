Nogen er tilsyneladende rystede og bedrøvede over en TV2-udsendelse, som viser nogle kvinder i en somalisk forening, som ikke taler meget dansk, og som står uden arbejde. Men hvis ikke alle, så ved i hvert fald rådmanden og koncernchefen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune godt, at der på landsplan er der ca. 30 procent kvinder fra Somalia, Irak, Syrien og Libanon, som har arbejde, og at resten er arbejdsløse, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at en del ikke taler dansk. Man har selvfølgelig også lokale tal fra Odense, så det er lidt svært at forstå hvor overraskelsen kommer fra?

Det er prisværdigt, at man vil gøre en indsats for, at flere kvinder lærer dansk og kommer på uddannelse og arbejde. Der er mange gode ideer rundt omkring indenfor gældende lovgivning, som man kan lade sig inspirere af, og gøre noget. Men det er, som om tvang, krav og påbud er blevet en automatisk reaktion for nogle politikere og embedsmænd, når de konfronteres med problemer, de selv er skyld i.

Man er for hurtig til at gribe til pisk og straf, når det handler om mennesker på kontanthjælp, og det uanset etnicitet. Uddannelse er vejen frem for mange, og det skal fremmes, men hvordan?

Vi har en socialrådmand fra et Socialistisk Folkeparti; så hvad med empowerment og anerkendende tilgang? Hvad med, hvis kommunen sender en leder eller en socialrådgiver til at holde oplæg og gå i diskussion med foreningens kvinder i stedet for at udstille dem?

De har ressourcer til at engagere sig i foreningsarbejde, og de kan være gode rollemodeller og inspiration for andre, hvis de kan hjælpes til uddannelse eller arbejde. Hvad med at give sagsbehandlerne tid til at tale med hver enkelt kvinde og gå i dialog om, hvordan hun kan komme i uddannelse og arbejde? Hvad med uddannelsestilbud i stedet for uddannelsespåbud? Hvad med arbejdstilbud i stedet for sanktion? Hvad med respekt i stedet for tvang?