Enhver borgmester eller kommunalbestyrelse kan til enhver tid stille krav til alle borgere på overførselsindkomst om at være til rådighed på arbejdsmarkedet. Det gælder både, hvad angår tildækning, sprogkundskaber, kriminalitet, adfærd, tilgængelighed, motivation og ikke mindst et ønske om at blive integreret. Hvordan kan du, Peter Rahbæk Juel, med god samvittighed læne dig tilbage og sige, at det er folketingspolitikernes ansvar?

Hvis man som kvinden i Vollsmose, efter 19 år i Danmark og på kontanthjælp, uden at kunne tale dansk, ikke er blevet iværksat eller aktiveret/arbejdsprøvet, så har kommunen svigtet - både hende og velfærdssamfundet.

Tag nu fat og løs problemet - det er ikke så svært. Stil enkle krav om sprogkundskaber og evne til at møde til tiden om morgenen og et ønske om at deltage på lige fod med kolleger på jobbet. Kommunens, og dermed din opgave, er så efterfølgende at tage vare på eventuelle små og hjemmeboende børn, som samtidig kan få stor glæde af at lære det danske sprog.

Træd i karakter, Peter.