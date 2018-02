Under overskriften: "Lærernes meningsløse særstilling" skriver Ib Haahr 16. februar, at det er såre enkelt at formulere et afsnit om arbejdstid: "Arbejdsgiveren tilrettelægger, leder og fordeler arbejdet, og lærerne står til rådighed 37 timer om ugen."

Lærerne havde en arbejdstid på 37 timer om ugen.

Nu var det sådan, at siden der i 1990'erne blev indført optælling af lærernes arbejdstid med U,F og Ø-tid, har lærerne haft en arbejdstid på 37 timer om ugen og en årsnorm, som alle andre arbejdspladser.

Det, der var nyt i det dekret, som lærerne fik trukket ned over hovedet under OK13, var, at lærerne skulle have al deres arbejdstid på skolen, og at forberedelsen også skulle foregå på skolen i den tid, der blev tilovers fra undervisning og diverse møder m.m. Hvis læreren ikke kunne nå at forberede sig, måtte vedkommende så bare møde op til timerne uforberedt. Mange elever klager nu over, at lærerne møder uforberedt til timerne.

Lærerne - dem jeg har talt med - har alle været glade for, at de ikke længere er på arbejde døgnet rundt, ferier med mere. De har fri, når de forlader skolen, de skal ikke længere lade sig kime ned af forældre, rette opgaver hjemme, tage til møder om aftenen m.m. Det kan selvfølgelig altid ske, fordi lærerne arbejder under lov 409, hvor der ikke skal varsles for overarbejde.

Lærerne føler desværre også, at de ikke er i stand til at varetage deres arbejde ordentligt, at de ikke er stand til forberede sig så grundigt, at de kan løfte elevernes faglige niveau. Politikerne tog engagementet og ansvaret for den faglige forsvarlige undervisning fra lærerne. Derfor viser fagbevægelsen omsider solidaritet med lærerne.