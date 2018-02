Kære Ib Haahr. Sjældent har jeg set ovenstående illustreret så tydeligt, som i dit læserbrev om lærernes overenskomstforhandlinger den 16. februar.

Vi går nok alle rundt med nogle fordomme om andre menneskers jobsituation, men folk i din og min alder - jeg er 69 og forhenværende lærer - bør vide, at man skal passe på med at gøre sig klog på forhold, man ikke kender i detaljer eller har prøvet på egen krop.

Lærere er også forskellige, og nogen ser utvivlsomt den nuværende arbejdstidsaftale som et gode, da de f.eks. ikke behøver at forberede sig og rette opgaver i weekenderne, mens den for andre er en kilde til frustrationer og stress.

Det er ikke let at få rettet 24 engelske stile i løbet af en arbejdsuge i de tildelte forberedelsestimer, når man også skal forberede den daglige undervisning, og de tildelte forberedelsesstimer undertiden forsvinder op i den blå luft, fordi man pludselig er nødt til at træde til som vikar.

Efter min opfattelse går tjenestetidsaftalen ud over eleverne, der får dårligere forberedt undervisning, og som formodentlig ikke får samme træning som tidligere, da lærerne er nødt til at begrænse antallet af afleveringer, hvis de skal rettes.

For mange lærere betyder det afhængigt af deres skemaer, at de tit enten må arbejde ekstra i fritiden eller leve med dårlig samvittighed over det, de præsenterer eleverne for.

I øvrigt er det min opfattelse, at man i den private sektor i stigende grad har fleksible arbejdstider og anvender hjemmearbejdspladser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt, i stedet for at binde medarbejderne.

Måske ud fra den tanke at tillid er bedre end kontrol, men her er din viden utvivlsomt større.