"Hvordan kunne det sker?" Sådan spurgte og skrev man i tiden efter 1945.

I disse dage ser og hører vi her i den skrivende presse, vores (befolkningens) talerør, at de skriver positivt om Hans Kongelige Højhed prins Henrik. "Hvordan kunne det ske," at det først skal være efter prinsens død, at mit talerør offentligt også repræsenterer min og mange andres positive mening om prinsen.

Jeg ved godt, at specielt enkelte medier har været positive igennem hele prinsens virke i Danmark, men de kritiske landsdækkende aviser har altid kun kunnet finde de store overskrifter frem, når der var noget dårligt at skrive. Men nu er der ikke de superlativer, der kan blive store nok i beskrivelsen om, hvor meget Prinsen har betydet for Danmark. I dag kan vi også i blade og tv se, hvordan den danske befolkning står og har stået bag prinsen gennem hele hans virke.

Æret være H.K.H. prins Henriks minde.

PS: Jeg vil også minde pressen om, at vi nødig om nogle år igen skal sige: "Hvordan kunne det ske?" Når vi skal kigge tilbage på Danmarks ansvar for, hvordan vi har kunnet behandle flygtninge, som har bedt om beskyttelse her hos os, men som vi blot har sendt tilbage til sågar døden.

Hvor er pressen nu, hvor snart sagt alle partier ligger under for Dansk Folkeparti, fordi de dermed kan bevare taburetterne, så pyt med næstekærligheden.

Vi har set, hvordan det er gået i Tyrkiet, hvor man nu er på vej mod diktatur. Sådan skulle det nødigt gå for Danmark i fremtiden. Men det er nu, der skal tales imod den hetz, der er på vej mod fremmede.

"Det er de andres skyld!" Sådan talte Hitler, sådan taler Erdogan og sådan taler Martin Henriksen. Så kære presse, hvornår kommer i på forkant?