Prins Henrik. Kongehuset som samlende institution

Det er næppe mange, ej heller blandt dem, der normalt erklærer sig som modstandere af institutionen kongehuset, der ikke har været grebet af begivenhederne i forbindelse med prins Henriks død.

Måske især turen, hvor kisten fragtedes fra Amalienborg til Slotskirken, var en meget intens og bevægende oplevelse. Udover det åbenlyse, at man som tilskuer deler familiens sorg, og kan sætte sig i dens sted, gav det en fornemmelse af at være en del af et fællesskab, måske på en måde, vi ikke normalt tænker på i dagligdagen.

Og ikke blot en del af et fællesskab og et folk lige nu og her, men følelsen af at være en del af historien og et tusindårigt rige; en næsten overvældende følelse af at høre til.

Kun kongehuset formår vel dette, og det aner man i denne stund. Denne identitetsskabelse er vigtig i en omskiftelig tid, hvor så meget andet flyder. Hvis kongehuset kan fastholde og måske endda udbygge denne rolle, vil det også kunne være en meget vigtig samlende institution i fremtiden.