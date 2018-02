Faaborg-Midtfyn: Ligesom ved den nye byråds første ordinære møde i januar, bliver lokalpolitikerne mødt af en lille flok demonstranter, når kommunalbestyrelsen træder sammen i Mellemgade, Faaborg, mandag eftermiddag.

Det er relativ beskeden gruppe mennesker samlet i et netværk, der på facebook har overskriften "Det Fynske Forår", som stimler sammen for at pirre ved de folkevalgtes samvittighed i forhold til samfundets svageste.

- Helt konkret vil jeg gerne høre lokalpolitikernes svar på, hvorfor 31,4 procent af borgerne får afslag i deres pensionssager i det lokale pensionsnævn, selv om kommunens rehabiliteringsteam har indstillet dem til pension. Det er et uhørt højt tal. I Svendborg, der har den næstehøjeste afslagsprocent på Fyn, er det under 10 procent, der meddeles afslag, når de først er indstillet til pension fra rehabileringsteamet. Jeg vil meget gerne høre politikerne afvise, at det er økonomiske hensyn, der gør at så mange få afvist deres pensionsansøgninger, siger Christian Hansen, Ringe, der er initiativtager til aktionen.

For ham spillet det ingen rolle, hvor mange der stiller sig op mod politikerne:

- Det vigtige er kontinuiteten, at vi bliver ved med at sige, at noget et skævt. For mig er kommunen ikke en koncern, ikke en virksomhed, men en fællesskab, som vi allesammen er en del af, og jeg kan ikke se mig selv i øjnene, hvis jeg bare accepterer, at vi ekskluderer en del af borgerne fra det fællesskab, slet ikke når det er de svageste, vi taler om. Vi lever i et 80-20 samfund, hvor de 80 procent har det godt, men det skal altså bare en bilist, der overser sin vigepligt en en pludselig sygdom til, at man ryger fra de 80 og til de 20 procent, der har brug for en hjælpende hånd. Og mange kan virkelig hjælpes tilbage, hvis vi bare lever op til vores ansvar o tager og ordentligt af dem. Det vil vi gerne minde politikerne om, siger den 40-årige Christian Hansen, der til daglig er konceptudviklingschef hos en virksomhed i Odense og ved siden af læser til lærer.

Byrådsmødet i Faaborg begynder kl. 17.