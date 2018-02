Søndersø/Otterup: Under et tyveri fra et rækkehus på Toftekær natten til fredag stjal tyve beboerens dankort, sygesikringskort og kontanter fra en sort pung. De ubudne gæster valgte et åbent vindue for at få adgang til huset.

Også beboeren i et rækkehus på Edelkær fik natten til fredag besøg af tyve. De brød terrassedøren op, men forlod huset uden udbytte.

Også beboere i et parcelhus på Bakkevej i Otterup havde forleden besøg af ubudne gæster. Tyvene fik adgang ved at bryde husets terrassedør op, mens det ifølge Fyns Politi endnu er uklart, hvad der er stjålet under det natlige indbrud./EXP