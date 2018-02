Debat: Lennart Mogensens kamp for ytringfrihed

Læserbrev: FAA gør meget ud af at støtte politiass. Lennart Mogensen, Ærø, der har udtalt sig om sin tjenestetid som privatperson. FAA har forsynet ham med hans titel og betjent på Ærø uden hans ønske. Det er nu endt i en ombudsmandssag.

Da jeg som boende i Troense hver dag havde kørt ad Eskærvej gennem 16 år, kunne jeg ikke genkende de vilde påstande om trafikken på Eskærvej med underskriftsindsamlinger, som det medførte, da en syv-årig dreng på cykel kørte ud foran en bilist og blev dræbt.

Det var sidst på dagen uden for skoletid og skolens område, men alt blev blandet sammen uden hold i virkeligheden i læserbreve og udtalelser. Som den med stor viden om trafikforholdene i politikredsen samt trafikudviklingen siden midt i 1950erne, skrev jeg i oplysende form, hvordan trafikudviklingen havde været op gennem tiden med striber på vejene, hastighedsbegrænsning, trafiktælling osv. Mange gange etableret på forkert grundlag. Læserbrevet i Fyns Amts Avis 6. maj 1991 fik overskriften "Bøjer sig for pression", men avisen havde uden min viden forsynet læserbrevet med min titel, ligesom man kan se, at FAA måtte bringe rettelse pga. avisens fejlskrivning.

Færdselspolitiets målinger viste efterfølgende intet unormalt i færdslen på Eskærvej som påstået, og uheldsbilisten have ikke kørt unormalt stærkt på vejen ud for tennisbanen.

Men afdøde politimester Porsdam fik sig en sag, "som han var pikeret over ... at jeg havde brugt min politistilling på nævnte læserbrev". I mit notat fra vores møde, hvor jeg viste ham mit originale manuskript skrevet på maskine samt andet materiale, måtte han medgive, at jeg ikke havde indflydelse på avisens anvendelse af min stilling.

Han erkendte også, at det var første gang, han havde konstateret, jeg brugte min stilling i mine mange læserbreve. Han sluttede med at sige "At den røde ledelse i ordenspolitiet krævede mig flyttet fra mit anklagejob". Den vægelsindede politimester og jurist turde ikke andet følge opfordringen trods kendsgerningerne - altså et rent justitsmord - endda i politiet.

Jeg kunne have arbejdet i dag i anklagemyndigheden og fået nogle af de store sagsbunker nedbragt med den enorme ekspertise jeg havde, men politisk korrekt var jeg jo ikke, så jeg tog i stedet min afsked før tid.