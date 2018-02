Fremtiden. Vision 2026

Lokaldebat: Hvad skal vi være kendt for i Assens Kommune?

Er det økologien og bæredygtigheden, der sikrer vores fremtid? Eller turisme, bosætning og erhvervsudvikling? Skal vi være kendt for kvalificeret human kapital, altså borgernes kompetencer og uddannelsesniveau? Eller kvalitet i skoler, børnehaver, plejecentre og det sociale område?

Ja, muligheder er der mange af, men det afgørende er, at vi har en vision, der samler alle på tværs af kommunen. I dag har Assens Kommune ikke en samlet vision, der kan svare på, hvad vi skal være kendt for, eller hvad vi skal leve af i fremtiden. Kommunens politikker og strategier er ej heller opdaterede på alle områder.

Assens Byråd igangsætter derfor en proces for visionsudvikling, så vi sætter retning og udpeger de vigtig indsatsområder for de kommende otte år. I Socialdemokratiet har vi længe efterspurgt politisk lederskab og visioner for vores kommune. Derfor bakker vi op om udvikling af Vision 2026. Men når vi stiller så stort et spørgsmål om vores fremtid, er det vigtigt at sikre bred involvering i processen.

Vi skal ikke have en vision alene for administrationen og for byrådsmedlemmerne. Vi skal have en vision, der samler os alle sammen på tværs af byer, foreninger, virksomheder og geografiske områder. Gennem visionsudvikling skal vi også udvikle det politiske lederskab og sikre både ledelseskraft og handlekraft for visionen. Ellers kan vi risikere at stå samme sted også om otte år. I Assens Kommune har vi ikke råd til at gå i stå.