Debat: Lovprisning af borgmesterens politiske snilde

I sit læserbrev den 17. februar lovpriser Kaj Andersen borgmesterens politiske snilde. Om det kan man synes forskelligt, men entusiasmen bliver uforståelig, når den samtidig giver plads til kritik af medborger Leo Madsens helt berettigede synpunkter om Morten Andersens arrogante uddeling af bestyrelsesposter.

At Mette Hjorth, Jens Otto Dalhøj og Franz Rohde ikke længere her rammer for information af kommunebestyrelsen bekymrer ikke borgmesteren, for "det er nu ikke fordi, at afrapportering har været brugt i ret stort omfang" ... Nå, sådan!

Jens Otto Dalhøj motiverer sin formandsstol i NGF Nature Energy med, at "han ligger inde med viden, som der var brug for"! For den, som læser avis, bliver den kommentar nærmest en muntration. Dalhøjs spidskompetence er jo - åbenlyst for enhver - ikke viden-kommunikation, men den egenskab synes at korrespondere med borgmesterens behov.

Er det mon det samme som kommunebestyrelsens behov?