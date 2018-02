Debat: Selvhøjtidelig retfærdiggørelse

Læserbrev: H.C. Hansen skriver i FAA torsdag 15. februar som argument for at udrydde ulve i Danmark: "Men jeg har en idé om, at hele denne forfejlede diskussion vil ophøre, den dag man finder et mishandlet barnelig, for det vil naturligvis ske en skønne dag".

Een ting er, at H.C. Hansen forsøger sig som spåmand, men at hans personlige fornemmelser på den måde skulle retfærdiggøre at udrydde andre væsener i den danske natur er efter min mening noget selvhøjtideligt. Derudover kan man jo spørge, hvad H.C. Hansen vil gøre ved badebassiner, biler, elektriske installationer, slugbare effekter, tog, giftige svampe, løsgående hunde og meget mere, som med større sikkerhed (se på statistikkerne) vil forårsage ulykker for danske børn?