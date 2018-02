Middelfart: Et samlet indestående på lidt over 20 millioner kroner på Middelfart Sparekasses MS Fokus-konti betyder, at Danske Hospitalsklovne for andet år i træk får mere end 200.000 kroner ud af samarbejdet mellem hospitalsklovnene og Middelfart Sparekasse.

MS Fokus er i bund og grund en almindelig opsparingskonto. Det ualmindelige er, at sparekassen én gang årligt donerer et beløb, der svarer til én procent af det samlede indestående på alle MS Fokus-konti, til samarbejdspartneren - i 2016 og 2017 er det Danske Hospitalsklovne.

- Det er en måde for os at koble vores sociale arbejde direkte til kunderne. Ved at flytte en del af sit indestående over på en MS Fokus-konto, er kunden med til at påvirke størrelsen af det beløb, vi giver til samarbejdspartneren, siger Rikke Dresing, underdirektør i Middelfart Sparekasse.

Relations manager i Danske Hospitalsklovne, Sissel Witt, fortæller, at der efterhånden er rigtig mange børn, forældre og personale ude på børneafdelingerne, som glæder sig over besøget fra klovnene.

- Den flotte donation er medvirkende til, at vi bedre kan imødekomme dette behov, fremhæver Sissel Witt.