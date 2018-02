Trafik

- Der er ingen tvivl om, at denne markante stigning, vi oplever år efter år, skaber trængsel, fordi flere bilister skal deles om pladsen. Det betyder også, at risikoen for trængsel og kø bliver større i takt med, at trafikken vokser, og flere motorveje nærmer sig deres kapacitetsgrænse, udtaler trafikdirektør i Vejdirektoratet, Niels Tørsløv, og fortsætter: - Det skaber selvfølgelig nye udfordringer for os i Vejdirektoratet med at sørge for, at vi hele tiden udnytter den eksisterende kapacitet på vejene bedre og mere intelligent, så trafikanterne ikke spilder for meget tid. Det sker blandt andet ved at afprøve nye løsninger med kørsel i nødspor, nye dynamiske krydsløsninger, flytbare autoværn og skarpere trafikinformation.

Lokalt er motorvejstrafikken 2010-2017 øget med 25 procent hen over Lillebælt, med 32 pct. på Vestfyn og med 34 pct. hen over Vejlefjordbroen.