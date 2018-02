KORUP: Vil du prøve at fremstille smykker, så tilmeld dig til onsdag 28. februar enten fra klokken 14.30 til 17 eller og fra 18.30 til 21 i Barakken ved Korup Skole. Man kan lave sin egen halskæde eller armbånd og må gerne medbringe sine egne materialer og halskæder, der trænger til et nyt look. Underviser Ingelise Holmsted medbringer sten og mellemperler, wire og værktøj. Der vil være udgifter til materialer. Pris for Aktiv Korup medlemmer 25 kroner, 50 kroner for andre. Tilmelding til ingelise@holmsted.net senest 24. februar. (RAS)