Det lykkedes ikke for Laila Friis-Salling at avancere fra kvalifikationen i halfpipe ved vinter-OL i Sydkorea.

Skiløberen Laila Friis-Salling gik ikke videre fra kvalifikationen i freestyledisciplinen halfpipe ved vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang.

Den 32-årige grønlandskfødte OL-debutant havde to forsøg i kvalifikationen, og den personligt højeste score satte hun i første forsøg med 45.00.

I andet forsøg endte hun med en lav score på 11.80, da hun faldt undervejs, og det kostede dyrt.

Det er kun den bedste præstation, der tæller, men det var ikke nok til at nå blandt de 12 deltagere, der gik videre.

Laila Friis-Salling blev noteret for en score, der rakte til en placering som nummer 23 ud af de 24 deltagere.

Kun ungareren Elizabeth Marian Swaney gjorde det dårligere end Laila Friis-Salling med en score på 31.40.

Hvis Laila Friis-Salling skulle være gået videre, havde det krævet en score på mindst 72.80, og det var hun aldrig tæt på.

Halfpipe er en af vinter-OL's nyeste idrætsgrene og var første gang på programmet i Sotji for fire år siden.

I korte træk handler det om at køre ned ad en bane med en stejl væg på begge sider, som skal bruges som afsæt til at udføre en række trick.

Det var i et forsøg på at lave et trick, at Laila Friis-Salling faldt i sit andet forsøg, hvor hun forsøgte at give den lidt mere gas end i første.