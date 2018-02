Den 21-årige amerikaner Christian Coleman er for alvor ved at etablere sig som et af de hurtigste mennesker i verden.

For efter en flot VM-sølvmedalje i 100-meterløb sidste år, så har han skudt denne sæson i gang med en række lynhurtige 60-meterløb.

Søndag kulminerede det med en ny verdensrekord.

Ved de amerikanske indendørsmesterskaber i Albuquerque i New Mexico tilbagelagde han således de 60 meter på blot 6,34 sekunder. Dermed slog han Maurice Greenes rekord fra 1998 med fem hundrededele.

- Jeg vidste, at det ville kræve noget særligt blandt mine konkurrenter. Så jeg løb egentlig bare for at vinde. Verdensrekorden var bare prikken over i'et, lyder det fra Christian Coleman efter løbet.

Med søndagens løb sikrede han sig den verdensrekord, som han faktisk allerede så ud til at have sikret sig i sidste måned.

Her løb han distancen på 6,37 sekunder. Tiden blev dog ikke accepteret som verdensrekord, da der ikke blev brugt elektroniske startblokke ved stævnet i Clemson i South Carolina.

Søndagens rekord tyder - til trods for at der ikke er tale om kongedistancen på 100 meter - på, at Coleman er en af de sprintere, som man for alvor skal holde øje med i de kommende år.

Han er tidligere også blevet udnævnt som en potentiel olympisk mester, efter at han i college satte flere opsigtsvækkende tider på atletikbanen.

I 2017 satte han med tiden 9,82 sekunder årets hurtigste tid i 100-meterløb overhovedet. I VM-finalen måtte han dog se sig besejret af den erfarne amerikanske sprinter Justin Gatlin.