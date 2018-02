Flere forsikringsselskaber og byggesagkyndige bliver anklaget for at udnytte tilliden hos boligejere, der sætter deres ejerbolig til salg.

Det skriver Politiken.

Når de byggesagkyndige møder op på bopælen for at udarbejde den nødvendige tilstandsrapport, kan de samtidig være købt og bestilt af et forsikringsselskab til at indsamle detaljerede oplysninger om boligens generelle stand og indretning.

Oplysningerne indsamles i al diskretion og har intet med sælgeren at gøre.

De bliver brugt i forsikringsselskabernes målrettede forsøg på at designe og sælge en række nye forsikringer til boligens kommende ejer-, tyveri-, indbo- eller husforsikringer.

Sådan lyder kritikken fra landets boligadvokater og sammenslutningen af mindre byggesagkyndige. Også Forbrugerrådet Tænk er bekymret.

- Disse skyggerapporter er ydelser, der ikke har noget at gøre med den opgave, som den bygningssagkyndige skal varetage efter loven.

- Nemlig en tilstandsrapport med ganske bestemte oplysninger til fælles brug for køber, sælger og forsikringsselskabet, siger boligadvokaternes formand, Jan Schøtt-Petersen, til Politiken.

Han understreger, at de byggesagkyndige er beskikket af staten i en offentlig ordning. De må ikke være domineret af private forsikringsselskaber eller misbruges til at pleje selskabernes kommercielle interesser.

Hidtil har forsikringsbranchen nærmest konsekvent afvist eksistensen af de såkaldte skyggerapporter. Men Politiken er kommet i besiddelse af dokumenter, der viser, at skyggerapporterne lever i bedste velgående.

Forelagt dokumentationen bekræfter Topdanmark, at der indsamles "supplerende oplysninger" i såkaldte indtegningsskemaer.

Det er også meldingen fra en af landets største leverandører af tilstandsrapporter, konsulentfirmaet Ebas.

Begge selskaber kalder denne praksis helt uproblematisk.

Ebas har dog besluttet fra nu af åbent at fortælle boligejerne, når firmaets byggesagkyndige får til opgave at indsamle ekstra data til forsikringsselskaberne i forbindelse med et huseftersyn.