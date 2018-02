En 58-årig mand blev søndag aften anholdt tæt ved Havelund i Svendborg. Han er mistænkt for at sætte ild til et kolonihavehus.Han skal mandag gennem en personundersøgelse på Odense Universitetshospital.

Svendborg: Søndag aften klokken 18.50 fik Fyns Politi en melding om en ildebrand i et kolonihavehus i Havelund.

Branden var voldsom, og da politi og brandvæsen kommer til stedet var huset tæt på at være nedbrændt, oplyser vagthavende ved Fyns Politi, Lars Tvede.

- Huset brænder heftigt. Der er heldigvis ingen i huset, fortæller han.

Tæt på huset finder politiet til gengæld en 58-årig mand fra lokalområdet, som de af forskellige årsager mistænker for at have noget med branden at gøre.

Derfor bliver manden anholdt og må følge med politiet.

Den 58-årige skal mandag igennem en personundersøgelse på Odense Universitetshospital.